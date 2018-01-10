Репетируют открытие курортов: туроператоры начали продавать «наземные» туры в Египет

Российские туроператоры начали продавать туры в Египет, но пока только наземную их составляющую: отель + страховка. Долететь до курорта туристам предлагают самостоятельно, но намекают, что после открытия рейсов в Каир могут поспособствовать с приобретением билетов. Спрос на такие туры пока небольшой и вряд ли кардинально увеличится, считают эксперты: ехать из Каира до моря далеко, а по итоговой цене дешевле и быстрее будет улететь напрямую в Юго-Восточную Азию. Игроки рынка предполагают, что туроператоры такими продажами решили прощупать почву и отрепетировать возможное открытие популярных курортов.

Напомним, 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. До этого любые полеты в Египет из России были под запретом на протяжении двух лет: авиасообщение было ограничено после взрыва на борту чартера «Когалымавиа», в результате которого погибли 217 туристов и членов экипажа. После указа Путина Ростуризм выпустил обращение, в котором подтвердил: туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. При этом в силе остается запрет на авиаперевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые туры в эти города запрещены. Также запрещена реализация туров со стыковкой в том же Каире или Стамбуле. Ожидается, что окончательные переговоры о полном снятии ограничений, вызванных опасениями за безопасность туристов, состоятся в апреле.

Однако туроператоры решили не ждать весны и начали изучать спрос на Египет уже сейчас. Для начала компании выставили на продажу «наземные» туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: купить можно турпакет, состоящий из брони в отеле, медицинской страховки, экскурсий. Так, по информации портала для турагентов Profi.Travel, такие туры продает оператор TEZ Tour.

«Египет появился у нас в каталоге стран на сайте. Также при подборе тура доступны цены на проживание (без учета авиаперелета и трансферов). Все возможные варианты туров из Каира на морские курорты в стадии проработки, и окончательная стратегия по направлению и системе трансферов будет принята, как только появится ясность в отношении расписания вылетов. На данный момент 7 ночей на двоих в пятизвездочном отеле начинаются от 247 долларов», – цитирует Profi.Travel PR-директора туроператора TEZ Tour Ларису Аханову.

Также в ближайшее время планирует открыть продажу оператор Anex Tour. По информации представителя компании Алены Хитровой, турпакеты будут с перелетом регулярными рейсами из Москвы в Каир. Но большого спроса оператор не ожидает, потому что трансфер до Хургады и Шарм-эль-Шейха составит 6-8 часов, а стоимость туров это увеличит минимум на 40%.

Также ранее варианты туров в Египет через Эйлат продумывал Pegas Touristik, сообщают турагенты, но позднее отказался от такой идеи: пересечение границы с Израилем крайне проблематично.

Пока все операторы рассматривают только варианты вылетов из Москвы – через Каир (EgyptAir будет выполнять регулярные рейсы в российскую столицу с 1 февраля трижды в неделю, затем к египетскому перевозчику присоединится «Аэрофлот») или Стамбул (можно улететь и сейчас). Но для большинства туристов подобные турпакеты неудобны, поэтому спроса эксперты рынка не прогнозируют.

Как рассказал «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, открытие регулярных рейсов из Москвы в Каир не даст ничего весомого для туристического рынка. Добираться до курортных зон будет дорого и невыгодно – проще за эти же деньги приобрести турпакет с прямым вылетом в другую страну.

«Когда только ввели запрет на полеты в Египет, в каждой турфирме были такие клиенты, которые просили внести их в листы ожидания, – чтобы быть первыми на случай открытия Египта. Но с тех пор прошло уже больше двух лет, и так долго, конечно, никто не ждал. Все уже нашли альтернативные варианты отдыха. И открытие рейса в Каир для туризма пока ничего не даст: ни для Москвы, ни тем более для Екатеринбурга, – выразил свое мнение Михаил Мальцев. – У Египта было несколько плюсов: круглогодичность, низкая цена и относительно быстрый перелет – 5 часов. Сейчас же предлагается лететь до Каира, а затем ехать 6-8 часов до курортов. Это увеличивает время в пути и делает поездку дороже. Это не вариант отдыха. Туристы предпочтут за те же деньги улететь в Юго-Восточную Азию».

По мнению эксперта, туроператоры начали продажу «наземных» турпакетов, чтобы прощупать почву, а также возобновить контакты с египетскими партнерами на случай скорого открытия.

«Причин открытия продаж туров может быть несколько. Во-первых, еще с 2015 года у некоторых операторов есть замороженные депозиты в отелях Египта. Кто-то их перепродал другим рынкам – немецким, белорусским, а кто-то не перепродал и сейчас попытается реализовать. Вторая причина – необходимо возобновить контакты с египетскими отельерами и партнерами, поскольку открытие курортов Египта все-таки не исключено. Ну и третья причина – возможно, при открытии Египта будут какие-то ограничения: например, будут назначать авиакомпании и число рейсов. Тогда не всем операторам будет выгодно продавать комплексные туры».

Добавим, что переговоры об открытии перелета в курортные зоны Египта, по предварительным данным, намечено на апрель. Однако на туррынке ходят слухи, что до осени Шарм-эль-Шейх и Хургаду никто не откроет: есть риск сорвать летний сезон в Крыму и Сочи. Более вероятно, что перелеты на Красное море откроются к зиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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