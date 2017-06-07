Депутаты хотят заменить гимн России на «Боже, царя храни!» / Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о замене государственного гимна России на «Боже, царя храни!". Информация об этом появилась в электронной базе документов нижней палаты.

В пояснительной записке говорится, что имперский гимн обеспечит историческую преемственность и позволит помнить более чем тысячелетнюю историю России.

Также парламентарии считают, что замена гимна «приведет к росту патриотического настроения российских граждан… и еще более укрепит международные позиции Российской Федерации».

По мнению авторов законопроекта, действующий государственный гимн «Россия – священная наша держава» так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», – утверждают депутаты.

Гимн «Боже, Царя храни!» был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и действовал вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 07.06.17

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