Четверг, 8 июня 2017, 13:39 мск

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Общество

«Где мы найдем царя?»: в Совфеде отказались вернуть имперский гимн

«Где мы найдем царя?»: в Совфеде отказались вернуть имперский гимн

В Совете Федерации заявили о невозможности возвращения гимна «Боже, царя храни!».

«Проект замены гимна России на «Боже, царя храни!» вряд ли будет принят по причине отсутствия царя в системе конституционных органов власти», – написал сенатор Алексей Пушков в своем твиттере.

Накануне несколько депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о замене государственного гимна России на «Боже, царя храни!». Более того, они предложили вернуть юлианский календарь.

В пояснительной записке говорится, что имперский гимн обеспечит историческую преемственность и позволит помнить более чем тысячелетнюю историю России. Кроме того, по мнению депутатов, замена гимна «приведет к росту патриотического настроения российских граждан… и еще более укрепит международные позиции Российской Федерации».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 08.06.17

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