«Где мы найдем царя?»: в Совфеде отказались вернуть имперский гимн

В Совете Федерации заявили о невозможности возвращения гимна «Боже, царя храни!».

«Проект замены гимна России на «Боже, царя храни!» вряд ли будет принят по причине отсутствия царя в системе конституционных органов власти», – написал сенатор Алексей Пушков в своем твиттере.

Накануне несколько депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о замене государственного гимна России на «Боже, царя храни!». Более того, они предложили вернуть юлианский календарь.

В пояснительной записке говорится, что имперский гимн обеспечит историческую преемственность и позволит помнить более чем тысячелетнюю историю России. Кроме того, по мнению депутатов, замена гимна «приведет к росту патриотического настроения российских граждан… и еще более укрепит международные позиции Российской Федерации».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 08.06.17

Жители России до сих пор не разобрались, что празднуют 12 июня. / В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор Соколовскому. / Ученые выступили против изменений в выборах главы РАН. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»