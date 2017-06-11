«Не Бандеру же цитировать». Порошенко попрощался с «немытой Россией» стихами Лермонтова и Пушкина

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом и с «окончательным разрывом» с «авторитарным русским миром». При этом для поздравления соотечественников он не нашел других слов, кроме строчек из стихов великих поэтов русского мира Михаила Лермонтова и Александра Пушкина.

Выступая на концерте на Европейской площади в Киеве по случая введения «безвиза», Порошенко обратился к собравшимся со словами, что несколько поколений украинцев боролись за безвизовый режим с ЕС. «Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков», – цитирует его слова пресс-служба.

По словам Порошенко, это событие знаменует «окончательный разрыв» Украины с Российской империей, а украинского демократического мира – с «авторитарным русским миром».

После этого украинский президент вспомнил строчки Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ».

Также Порошенко отдельно обратился к гражданам России и процитировал другого русского классика Александра Пушкина: «Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья напишут ваши имена!» (украинский лидер заменил «наши» на «ваши»).

Речь Порошенко высмеял сенатор Алексей Пушков. «Не Бандеру же цитировать», – написал он в своем твиттере. По словам Пушкова, кроме как классиков русской поэзии, лидеру «незалежной» больше и процитировать некого.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступил в силу. Соглашение о введении «безвиза» было подписано между властями Украины и ЕС 17 мая. Согласно документу, свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических и семейных целях без права трудоустройства. При этом Украине пригрозили, что в случае, если миграционная безопасность европейских стран будет нарушена, то действие безвизового режима прекратят.

Переговоры с ЕС о безвизовом режиме Киев начал в 2008 году. Европейский «безвиз» в том числе был одним из требований Майдана-2014, итогом которого стал госпереворот на Украине.

Киев, Светлана Петрова

Киев. Другие новости 11.06.17

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