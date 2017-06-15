Путин предупредил Порошенко: «В Европе побольше «голубых мундиров», чем в России»

В ходе «прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос, не хочет ли он ответить главе Украины Петру Порошенко на стихи М. Ю. Лермонтова. На что российский лидер заявил, что прежде чем становиться европейцем, Порошенко стоит закрыть счета в офшорных зонах.

Напомним, 11 июня президент Украины поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом и с «окончательным разрывом» с «авторитарным русским миром». Порошенко в своей речи вспомнил строчки Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Путин похвалил Порошенко за знание русской классики и посетовал, что тот цитировал Лермонтова не полностью. Президент напомнил, что на момент написания этого стихотворения территория сегодняшней Украины была частью России. «Нечего нос задирать», – сказал Путин.

Кроме того, президент порекомендовал украинскому лидеру в Европе чаще смотреть по сторонам и сохранять бдительность. «Кстати, говоря, голубых мундиров – туда, куда он [Порошенко] собирается, – там больше чем у нас. Пусть он не расслабляется. Но хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Совет вам да любовь и удачи, особенно с новобранцами», – отметил Путин.

Затем глава государства посоветовал «кое-кому» прежде, чем уходить от России в Европу, закрыть офшорные счета за рубежом. Путин также процитировал Тараса Шевченко: «Украину хуже ляхов распинают собственные дети».

Москва, Зоя Осколкова

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