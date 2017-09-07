Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:51 мск

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Политика

ЕС продлит санкции против России до марта 2018 года

ЕС продлит санкции против России до марта 2018 года
Фото: Reuters

На заседании в Брюсселе представители стран-членов Европейского союза приняли решение о продлении ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний. Санкции будут действовать до марта 2018 года.

«Черный список» россиян и организаций из РФ, в отношении которых применяются ограничения со стороны ЕС, включает в себя 149 физических и 38 юридических лиц, передает Reuters. Санкции не позволяют гражданам въезжать в страны Евросоюза, а их активы в европейских банках останутся замороженными.

Ожидается, что официальное сообщение о продлении ограничений будет опубликовано 14 сентября. Персональные санкции будут действовать до марта 2018 года.

Напомним, впервые ЕС применил карательные меры в отношении российских компаний и физлиц в 2014 году. Санкции были введены в ответ на присоединение Крыма к России. В Европе посчитали, что Москва незаконно аннексировала полуостров, тем самым нарушив территориальную целостность Украины.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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