«Это успех»: оппозиция прошла в муниципальные собрания Москвы / Депутатами стали около 190 оппозиционных кандидатов

Оппозиция объявила о победе в порядка 10 районах на муниципальных выборах в Москве. Об этом заявил политик Дмитрий Гудков, возглавляющий штаб объединенной демократической коалиции. Среди поддержанных его штабом кандидатов были самовыдвиженцы и те, кто выдвигался от «Яблока», КПРФ и «Парнаса».

По словам Гудкова, после обработки 12% протоколов 179 кандидатов, выдвигавшихся при поддержке штаба, одержали победу в своих округах. «Порядка 10 районов, где мы взяли большинство, а единороссы не проходят, например, это Хамовники, Академический, Гагаринский, Пресненский, Красносельский», – сообщил Гудков в комментарии BBC. Также оппозиционеры, по предварительным данным, получили большинство в районах Аэропорт, Левобережный, Тверской, Якиманка, Сокол, Черемушки, Коньково, Ломоносовский, Марьина Роща, Зюзино. В Гагаринском районе Москвы, где расположен УИК №2151, на котором голосовал президент РФ Владимир Путин, все 12 мест в совете муниципальных депутатов получили «яблочники», сообщают «Ведомости». Гудков расценил выборы как успешные. «Наша победа оказалась неполной, но это – победа», – написал он в своем Facebook.

На сайте «Яблока» сообщается, что партия, по предварительным данным, получила 181 мандат в российской столице в 51 районе. Большинство депутатских мест партия получила в 6 районах города: в Гагаринском, Якиманке, Тверском, Тропарево-Никулино, Хамовниках и в Ломоносовском. По 6 депутатов от «Яблока» избрано в районе Аэропорт, Дорогомилово и в Коньково. По пять мандатов партия получила в Покровском-Стрешнево, Филевском парке, Марьиной роще, в районе Сокол, Академическом. «Успех во многих районах Москвы – это совместный результат – доверие активных москвичей и активная работа кандидатов», – комментирует глава избирательного штаба «Яблока», зампред партии Николай Рыбаков.

Движение «Солидарность», представители которого баллотировались в Красносельском районе, заявило о получении большинства депутатских мандатов. По данным его лидера Ильи Яшина, движение получило 7 депутатских мест в муниципальном собрании, остальные три достались «Единой России». «В обоих округах первые места наши. Полный разгром единоросов», – сообщил ставший депутатом оппозиционер в своем твиттере. «Впечатляет! Чувствуется свежий ветер впервые за долгое время, – добавил Яшин. – Результат свидетельствует о том, что в обществе есть запрос на перемены». По его словам, в целом оппозиция выступила успешно, а в некоторых районах получила 100% мест в муниципальных собраниях.

Также о своей победе заявили кандидаты в муниципальные депутаты спецкор «Новой газеты» Илья Азар и Люся Штейн, представляющая команду Гудкова и выдвигавшаяся в Басманном районе. «По протоколам с УИКов наша команда в 1-м округе Хамовников прошла целиком, я первый», – заявил Азар в своем твиттере.

Муниципальные выборы в Москве прошли 10 сентября, в единый день голосования. Итоговая явка, по данным Мосгоризбиркома, составила 14-15%.

Политолог Александр Пожалов, комментируя итоги голосования в столице, отметил, что по результатам выборов наглядно «воспроизвелся давно существующий в столице протестный пояс – это дуга, которая берет начало с таких районов севера как Аэропорт и Сокол, проходит через ЦАО и ближайшие районы ЗАО и уходит на юго-запад». Эксперт при этом указал, что «такой пояс был виден и на выборах мэра Москвы, и на выборах в Госдуму». Явка в столице, по его оценке, оказалась на ожидаемом уровне. Впрочем, в более протестных районах и там, где оппозиция выставила активные команды, явка оказалась выше, приближаясь к 20%, отметил политолог.

Эксперт полагает, что одной из неожиданностей стали результаты КПРФ: «Имея более 200 депутатов до выборов, коммунисты сократили представительство в несколько раз, пропустив в советы как раз молодых новичков от «Яблока». «Такой результат новых активистов, половина из которых только в этом году решила пойти в политику, это символ запроса москвичей из протестных районов на новые лица», – заключил он.

Политолог Евгений Минченко, комметируя итоги московских выборов, высказал предположение, что «Единая Россия» недооценила степень угрозы, плюс была жесткая установка от администрации президента России не подтасовывать результат. Оппозиция, по словам эксперта, смогла точечно завлечь на участки своих сторонников, которые в условиях низкой явки в ряде территорий оказались большинством.

Стоит отметить, что муниципальные выборы важны для оппозиции с точки зрения выборов мэра столицы в будущем году: для прохождения муниципального фильтра нужно иметь депутатов в 110 муниципальных округах из 125-ти. Гудков затруднился сказать, достаточно ли его команда получила мест в муниципальных собраниях Москвы, чтобы преодолеть в 2018 году муниципальный фильтр на выборах мэра. «Точно пока сказать нельзя, но по динамике пока от нас проходит около 100 депутатов», – заявил экс-депутат Госдумы. Его штаб выдвинул около 1000 человек в муниципальные депутаты города. Выборы в Москве проходили в 125 районах, кандидаты претендовали на 1502 мандата.

Что касается прямых губернаторских выборов, которые проходили в единый день голосования, во всех 16 регионах победу одержали врио губернаторов. Все главы регионов получили более 60% голосов. Самые высокие результаты у Владимира Волкова в Мордовии – 98,12% (в республике зафиксирована самая высокая явка – порядка 82,04%), Александра Евстифеева в Марий Эл – 88,27%, Александра Цыденова в Бурятии – 87,43% и Максима Решетникова в Пермском крае – 81,9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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