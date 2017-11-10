В Госдуме объяснили распространение закона об иностранных агентах на соцсети

Вице-спикер Госдумы и руководитель рабочей группы по принятию закона об ограничении в отношении иностранных СМИ Петр Толстой пояснил, каким образом новая норма будет касаться социальных сетей. Речь идет об официальных страницах зарубежных медиа.

По словам Толстого, соцсети будут рассматриваться как способ передачи информации, наряду с телевидением. «Мы с вами можем смотреть сюжет CNN по телевизору, можем смотреть на их сайте, а можем через соцсети. Вот в этом смысле ограничения касаются контента, а не канала распространения. Соцсети никаким образом обижать не собираются, и нас эта тема не волнует в данном случае», – цитирует вице-спикера «Дождь».

Накануне Министерство юстиции США под угрозой ареста счетов и сотрудников потребовало от телеканала Russia Today зарегистрироваться как иностранный агент до 13 ноября. Сегодня стало известно, что депутаты Госдумы РФ обсуждают введение ответных мер на действия американских властей в отношении российских СМИ. Предполагалось, что под закон, разрабатываемый в ответ Госдумой, могут попасть и социальные сети. Об этом обмолвился лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Петр Толстой уточнил, что о блокировке соцсетей речь не идет. «Соцсеть, как и телевизионный сигнал, – это способ доставки контента. Речь идет о нежелательном контенте, который нарушает те или иные законы Российской Федерации», – отметил депутат.

Более того, за нарушения, допущенные иностранными СМИ, например, за размещение информации без пометки статуса иноагента, соцсети ответственности нести не будут.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.17

Таргариены и Романовы: «Игра престолов» в русской революции. / Под закон об ограничении иностранных СМИ могут попасть соцсети. / У нацбола, депортируемого после попытки поджечь памятник Ельцину, нашлись жена и гражданство РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»