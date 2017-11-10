Под закон об ограничении иностранных СМИ могут попасть соцсети

Депутаты Госдумы обсуждают введение ответных мер на действия американских властей в отношении российских СМИ. Велика вероятность того, что в закон об иностранных агентах добавят не только западные средства массовой информации, но и зарубежные социальные сети.

Принятие закона, ограничивающего деятельность иностранных СМИ, анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели», – цитирует спикера телеканал «Дождь». Отмечается, что фракция «Единой России» благодаря большинству в нижней палате парламента может принять законопроект самостоятельно.

Накануне стало известно, что Министерство юстиции США под угрозой ареста счетов и сотрудников потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться как иностранный агент до 13 ноября. Руководство телеканала было крайне недовольно столь сжатыми сроками, в частности, главный редактор Маргарита Симоньян пообещала оспорить действия американских властей в суде. МИД РФ пригрозил ответными ограничениями.

О том, что уже сегодня на совещании в Госдуме депутаты обсудили ответные меры на ограничения со стороны США, сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов. «Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», – сказал депутат.

Вести работу по принятию законопроекта будет вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, ограничения будут касаться размещения «нежелательного контента», пишут «Ведомости». Председатель комитета парламента по информполитике Леонид Левин уточнил, что документ будет запрещать распространение противоправной информации по аналогии с законом о нежелательных организациях.

Со слов собеседника издания, ограничение соцсетей рассматривается в качестве одной из версий. Однако пока нет точного решения на тот счет, какой из вариантов будет принят. Депутаты кроме прочего учтут и рекомендации администрации президента.

Комплекс предложений в качестве ответных мер на дискриминацию в США российских СМИ также подготовил Минюст РФ. Кроме того, медиакомпанию «Радио Свобода», в деятельности которой усматриваются признаки иностранного агента, уведомили о возможном введении ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.17

У нацбола, депортируемого после попытки поджечь памятник Ельцину, нашлись жена и гражданство РФ. / Белый дом объявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится. Кремль: переговоры согласовываются. / В Бурятии выйдут на митинг учителя, уволенные после выборов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»