Путин и Трамп на саммите АТЭС одобрили совместное заявление по Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко переговорили на полях саммита АТЭС. В результате главы государств одобрили совместное заявление по Сирии, согласованное ранее главами дипломатических ведомств двух стран.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путину и Трампу удалось провести переговоры «на ногах», передает «Интерфакс». По итогам этого общения лидеры одобрили совместное заявление по Сирии. Документ был заранее подготовлен экспертами к встрече на саммите, а затем утвержден министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Путин и Трамп встретились на церемонии фотографирования во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. Президенты перекинулись несколькими фразами по прибытии в конференц-центр гостиницы Intercontinental. Отмечается, что в этот момент рядом с ними шел председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщал «Новый День», Трамп заявил о возможности встречи с Путиным на саммите АТЭС в середине прошлой недели. По его словам, он хочет обсудить с российским коллегой вопросы по Северной Корее, Сирии и Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров, отметив, что возможная встреча глав РФ и США во Вьетнаме прорабатывается. Посол России в США Анатолий Антонов допустил, что лидеры двух стран обсудят борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР.

Саммит АТЭС проходит во вьетнамском Дананге 10-11 ноября. В мероприятии принимают участие представители 21 государства.

Дананг, Зоя Осколкова

Дананг. Другие новости 10.11.17

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