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  2. 13 Ноябрь 2017

Экс-директор ЦРУ: Путин запугал Трампа

Экс-директор ЦРУ: Путин запугал Трампа
Фото: пресс-служба Кремля

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что президент США Дональд Трамп может бояться российского лидера Владимира Путина. После субботней встречи глав России и США на саммите АТЭС Трамп сказал, что предположения о «российском вмешательстве» оскорбили Путина, а это нехорошо для Соединенных Штатов. Кроме того, американский лидер назвал историю с «российским вмешательством» искусственным барьером для отношений между странами.

«Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о «вмешательстве в выборы», – прим. ред.)», – сказал Бреннан в интервью телеканалу CNN.

«То, что Трамп делает в отношении россиян, – это либо наивность, либо невежество, либо страх», – в январе 2017 года офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе, на который позже неоднократно ссылались и Бреннан и Клэппер, с позиции американской разведки говорилось, что именно российский президент распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы США, считая Трампа более предпочтительным кандидатом.

В январе 2017 года офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе американской разведки говорилось, что именно российский президент распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы США, считая Трампа более предпочтительным кандидатом, отмечает РБК.

В ноябре 2017 глава Министерства финансов США Стивен Мнучин рассказал о конфиденциальных документах, касающихся расследования российского вмешательства. По его словам, России не удалось оказать какого-либо воздействия на выбор американских избирателей.

Как напоминает РИА «Новости», расследованием вменяемого России влияния на американские выборы, и поиском предполагаемых связей трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, занимаются ФБР и конгресс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает обвинения «абсолютно голословными».

Вашингтон, Иван Гридин

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