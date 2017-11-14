«Атакой на Россию миропорядок не спасти»: в Москве ответили на новый выпад Терезы Мэй

Российские парламентарии и представители правительства ответили на резкую критику британского премьер-министра Терезы Мэй в адрес России. Ранее Мэй обвинила Москву в том, что та играет не по правилам, а потому угрожает глобальному мировому порядку. По ее мнению, Россия пытается влиять на выборы в других странах, превращает информацию в оружие с помощью фальшивых новостей, чтобы разделить западное общество. Мэй также отметила, что хотя Британия не желает «вечной конфронтации» с Россией, все же примет «необходимые меры для противодействия российской деятельности», добавив, что не оставляет надежд на то, что Россия выберет другой путь и будет играть по правилам.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Мэй, в своем твиттер написал, что мировой порядок нужно спасать не от России, а от «адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов». «Вот эти «правила» Россия не примет», – заявил политик.

Пушков отметил, что «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти». Сенатор при этом ответил на обвинения британского премьера о фейковых новостях. «Пусть Мэй вспомнит ложь Блэра об Ираке, постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине. Вот они откуда, fake news» – написал Пушков.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в свою очередь, призвал Мэй выражаться в категориях международного права. «О международном праве думать надо, а не об установленных Западом «порядке», «правилах» и «понятиях», – написал он в твиттере. «Международная система порядка», «играть по правилам» – она бы еще сказала «по понятиям». Почему-то про международное право она ничего не сказала, хотя понятно почему», – добавил он в своем Facebook.

С критикой слов Мэй выступил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Слуцкий. Он назвал утверждение британки о том, что якобы Россия пытается подорвать международный порядок очередным проявлением двойных стандартов. «Наши шаги на мировой арене всегда крайне выверены и соответствуют всем нормам международного права. Чего я бы не сказал о ряде наших «стратегических друзей», которые уже не раз, прикрываясь резолюциями Совбеза ООН, совершали действия, полностью противоречащие духу этих же резолюций в угоду исключительно своим геополитическим интересам», – заявил он (цитата по «Российской газете»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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