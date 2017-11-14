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Вторник, 14 ноября 2017, 08:20 мск

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  2. 14 Ноябрь 2017

Лондон обвинил Москву в угрозе мировому порядку

Лондон обвинил Москву в угрозе мировому порядку
Тереза Мэй, фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрушилась с критикой на Россию. Британка обвинила Москву в том, что та играет не по правилам, а потому угрожает глобальному мировому порядку. Об этом премьер-министра заявила на банкете от имени лорд-мэра лондонского Сити, выступая с ежегодной речью по внешней политике.

По мнению Мэй, Россия пытается влиять на выборы в других странах, превращает информацию в оружие с помощью фальшивых новостей, чтобы разделить западное общество, передает The Guardian. Британский премьер привела в пример хакерскую атаку на Минобороны Дании и немецкий Бундестаг.

Ранее в Великобритании прозвучали предположения, что Россия повлияла на ход референдума по Brexit. Об этом говорил ведущий лейборист Бен Брэдшоу. Впрочем, сама премьер-министр на эту тему не высказывалась.

Мэй также напомнила, что Россия якобы незаконно присоединила Крым, развязала войну на востоке Украины, а также не раз нарушала воздушные границы европейских государств. Британский лидер считает, что повысить безопасность в этом случае поможет грядущая реформа НАТО.

«У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вы в этом не преуспеете», – заключила Мэй, добавив, что не оставляет надежд на то, что Россия выберет другой пусть и будет играть по правилам.

Лондон, Зоя Осколкова

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