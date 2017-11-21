Политики России постарели вопреки президентскому «курсу на омоложение»

Российские чиновники с начала третьего срока президента Владимира Путина в среднем постарели на три года, несмотря на то, что глава государства заявлял о взятом «курсе на омоложение» в высших эшелонах власти. По мнению экспертов, план продвигается со скрипом из-за того, что постаревшие политики покидают свои посты, но занимают другие руководящие должности.

По данным агентства Reuters, с мая 2012 года средний возраст всех российских чиновников вырос с 52,6 до 55,5 года. Речь идет о действующих губернаторах, членах обеих палат парламента и правительства, а также сотрудниках администрации президента и Совета безопасности. В общей сложности в этих институтах в последние два года сменились чиновники на 314 постах из 784.

В Совете безопасности средний возраст чиновников составляет 60,4 года. Администрация президента чуть моложе: средний возраст ее сотрудников составляет 57 лет. Однако пять лет назад этот показатель был на уровне 53,2. В Госдуме средний возраст с 2012 года поднялся с 51 года до 53 лет.

В Кремле заявили, что не согласны с выводами аналитиков. «Не знаем, как и кого считали Reuters, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РБК. – Я бы не согласился, процесс ротации и омоложения продолжается».

Песков отметил, что речь идет не о статистическом снижении среднего возраста чиновников, а о привлечении к работе энергичных и опытных людей. «Вот это главное, а въедаться в какие-то цифры – ну, это уже, что называется, от нечего делать», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в октябре Владимир Путин сократил с 6 до 4 лет стаж для чиновников, претендующих на высшие должности федерального уровня. К таким постам относятся, в частности, глава администрации Кремля и его заместители, а также заместители министров. По словам экспертов, указ «свидетельствует о желании не только омоложения высшего эшелона, но и облегчения прихода кадров «со стороны». Кроме того, в последние месяцы значительно омолодился губернаторский корпус.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.11.17

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