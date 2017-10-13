Путин ищет молодых: президент снизил стаж для карьерного роста чиновников

Президент России Владимир Путин значительно сократил стаж для чиновников, претендующих на высшие должности федерального уровня. К «высшим должностям» федерального уровня, относятся, в частности, глава администрации Кремля и его заместители, а также заместители министров. Ранее на эти должности могли претендовать соискатели, имеющие стаж на государственной гражданской службе не менее 6 лет.

Глава государства сократил необходимый стаж до 4лет. Такой же четырехлетний стаж «работы по специальности» должен иметь тот, кого назначают на «высшую должность» как профессионала в своей отрасли, невзирая на то, что он ни дня не провел на госслужбе. В январе от такого профессионала требовался минимум семилетний срок «работы по специальности».

Кроме того, в два раза – с четырех до двух лет – сокращается стаж для желающих занять «главные должности» федеральной госслужбы (в частности, начальники и заместители начальников департаментов администрации президента и в аппарате правительства). Для «профессионалов» в этой категории должностей тоже будет достаточно отработать «по специальности» минимум два года вместо прежних пяти лет.

Указ «свидетельствует о желании не только омоложения высшего эшелона, но и облегчения прихода кадров «со стороны»», – приводит «Коммерсантъ» слова директора Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимира Южакова.

Как писал «Новый День», в России активно обновляется губернаторский корпус. Взят курс на его омоложение. По мнению экспертов, это связано с предстоящей президентской выборной кампанией. Как отмечал президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов, власть интерпретировала итоги сентябрьских выборов как получение мандата на дальнейшее обновление губернаторского корпуса – процесс идет и призван продемонстрировать готовность власти к кадровому и поколенческому обновлению.

«Задача (новоназначенных губернаторов) до президентских выборов – не допустить наращивания социальных неврозов и разряжать ситуацию там, где это возможно. С точки зрения региональной политики на первый план вышла задача формирования поствыборного вектора – как в части наполнения активности новоизбранных губернаторов контентом, так и в части поощрения их мотивации к достижению высоких результатов, в том числе на период после марта 2018 года», – пояснил Виноградов.

По мнению политолога Ростислава Туровского, замена губернаторов связана не столько как с президентской кампании, сколько с подготовкой возможной смены правительства и разработкой новой регионально-экономической политики. «Но так называемых молодых технократов будет ждать судьба не создателей новой политики, а чиновников, которые будут выполнять задачи федерального центра и правительства», – рассуждает эксперт. По его оценке, фактически это будут министры по делам своих регионов. «Ротация усиливает связку между правительством и губернаторским корпусом; молодые технократы – просто важные винтики в (правительственной) машине», – полагает эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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