«Россия – завод, где губернаторы – начальники цехов»: политологи назвали главную цель новой пятилетки Путина

Обновление губернаторского корпуса в России, активизировавшееся в сентябре, связано с предстоящей президентской выборной кампанией, говорится в сентябрьском рейтинге устойчивости фонда «Петербургская политика». Новый срок действующего президента Владимира Путина, который до сих пор так и не ответил на вопрос об участии в выборах, станет временем развития регионов. Накануне список отставленных губернаторов пополнил глава Приморского края Владимир Миклушевский, и, как отмечается в рейтинге, вскоре ожидаются замены руководителей Новосибирской либо Омской области.

Как отмечает президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов, власть интерпретировала итоги сентябрьских выборов как получение мандата на дальнейшее обновление губернаторского корпуса – процесс идет и призван продемонстрировать готовность власти к кадровому и поколенческому обновлению. «Задача (новоназначенных губернаторов) до президентских выборов – не допустить наращивания социальных неврозов и разряжать ситуацию там, где это возможно», – отметил политолог в комментарии газете «Ведомости». «С точки зрения региональной политики на первый план вышла задача формирования поствыборного вектора – как в части наполнения активности новоизбранных губернаторов контентом, так и в части поощрения их мотивации к достижению высоких результатов, в том числе на период после марта 2018 года», – добавил Виноградов.

При этом, указывает автор рейтинга, существует целая кагорта назначенных и избранных в течение последних трех лет глав регионов, не создавших пока серьезной истории губернаторства и периодически попадающих в списки возможных кандидатов в отставники – или хотя бы дрейфующих в этом направлении. К этой группе он отнес руководителей Коми, Северной Осетии, Краснодарского края, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Челябинской областей.

По мнению политолога Ростислава Туровского, замена губернаторов связана не столько как с президентской кампании, сколько с подготовкой возможной смены правительства и разработкой новой регионально-экономической политики. «Но так называемых молодых технократов будет ждать судьба не создателей новой политики, а чиновников, которые будут выполнять задачи федерального центра и правительства», – рассуждает эксперт. По его оценке, фактически это будут министры по делам своих регионов. «Ротация усиливает связку между правительством и губернаторским корпусом; молодые технократы – просто важные винтики в (правительственной) машине», – полагает эксперт.

Впрочем, замечает Виноградов, пока не ясно, насколько федеральная власть заинтересована в создании региональных образов будущего – все же это скорее некий мощный образ, эмоции, прерогатива президентской кампании.

Политолог также указывает, что важным событием в региональной политике стала инициатива Путина реструктурировать регионам бюджетные кредиты. По его мнению, сигнал будет воспринят регионами позитивно, что важно накануне президентских выборов. Основные бенефициары – регионы с высокой долговой нагрузкой: долг более 100% доходов региональных бюджетов – у восьми регионов, а более 90% – у 10.

По официальной версии, центр ждет от регионов экономического роста, об этом говорит и реструктуризация долгов, полагает политолог Константин Калачев. По его мнению, главное, чего может опасаться Путин, – что большинство сочтет, будто он «исчерпал свою повестку». «Чтобы этого не было и население продолжало считать, что Путин не только защитник, но и драйвер роста, и нужны кадровые перестановки», – резюмирует он.

Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин перечислил главные задачи новых губернаторов: первая – решение оперативных проблем: проведение выборов и урегулирование внутриэлитных конфликтов; вторая – определение структуры управления страной после 2024 года, когда Путин выполнит нынешние задачи. У власти должна находиться не компания старцев, а система их молодых, но опытных сменщиков, тех, кого Путин успел оценить, пояснил эксперт.

Калядин полагает, что сейчас во власть приходит совершенно другой пласт людей – губернаторы как региональные менеджеры или руководители предприятий, они и не могут быть политическим классом. Как наемные менеджеры, они не будут ставить палки в колеса, когда придется проводить непопулярные реформы, заявил Колядин. По его словам, «итог нынешнего путинского срока – назначение менеджеров-губернаторов и их работа по KPI». Окончание срока Путина оформит превращение России в завод, заключает политолог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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