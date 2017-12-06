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Среда, 6 декабря 2017, 16:11 мск

Политика

Путин фактически объявил о своем выдвижении – пока неформально

Путин фактически объявил о своем выдвижении – пока неформально
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на форуме волонтеров в Москве в очередной раз уклонился от ответа на вопрос о своем участии в президентских выборах в марте 2018 года. Он пообещал, что примет «очень ответственное решение» о выдвижении на новый срок уже скоро – с учетом поддержки российского общества.

По словам Путина, мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь в России, сделать страну мощнее, но «достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают». Так президент ответил на вопрос ведущего Всероссийского форума добровольцев Дмитрия Губерниева об участии в выборах главы государства. Затем Путин поинтересовался у участников форума, поддержат ли те его выдвижение, и, получив ответ зала «Да-а-а!», сказал, что примет решение в ближайшее время. Таким образом, действующий президент намекнул, что все же пойдет на новый срок.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может объявить об участии в выборах «в любое время».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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