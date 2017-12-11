В МВД назвали срок ввода обязательной дактилоскопии для мигрантов

Российские власти намерены ввести обязательную дактилоскопию (установление личности по отпечаткам пальцев) и фотографирование для всех иностранцев, въезжающих в страну более чем на месяц, в том числе и на безвизовой основе. Нововведение появится 1 июля 2019 года, рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве также уточнили, что сейчас идет разработка законопроекта. Новые меры позволят выявлять лиц, которым ограничен въезд в Россию. Предполагается, что после безвизового въезда в Россию иностранный гражданин в течении 7 дней будет уведомлять МВД о своем временном пребывании.

Как напоминает ТАСС, в начале ноября глава МВД Владимир Колокольцев заявлял о планах министерства ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранцев, которые въезжают в Россию без виз на срок более 30 дней, но не назвал возможных сроков введения такой процедуры.

На сегодняшний день дактилоскопия обязательна, если иностранец получает патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России. В других случаях мигрант из стран, с которым заключено соглашение о безвизовом режиме, может находиться в России без визы не более 90 суток в течение каждого полугодия (180 суток). Находиться в России по патенту, не выезжая из страны, можно не более двух лет.

Москва, Иван Гридин

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