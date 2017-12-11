«Родина ждет»: Путин прилетел в Сирию и велел выводить войска

Президент России Владимир Путин сегодня утром прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии. Выступая перед военнослужащими, глава государства отдал приказ министру обороны и начальника начать вывод российской группировки из этой ближневосточной страны в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По словам Путина, решение о возвращении домой коснется значительной части военного контингента.

Путина в Сирии встретили президент арабской республики Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Путин в своей речи заявил, что за время операции в Сирии российские военные выполнили главную задачу – уничтожили группировку международных террористов. «В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», – заявил президент РФ.

Путин поблагодарил военнослужащих России, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья, – цитирует президент «Интерфакс». – В добрый путь. Благодарю вас за службу».

При этом Путин пообещал, что в том случае, если террористические группировки вновь активизируют свои действия, то по ним будет нанесен беспрецедентный удар. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», – сказал президент. – Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России».

Путин также сообщил, что в Сирии на постоянной основе продолжат работу две российские военные базы – в Тартусе и Хмеймиме, а также российский центр по примирению в Сирии.

После посещения Сирии Путин прибыл с рабочим визитом в Египет.

Как сообщал «Новый День», 21 ноября Путин принимал Асада в Сочи. В ходе встречи с сирийским лидером российский президент заявил, что операция России против террористов в Сирии завершается, но признал, что до полной победы над терроризмом «еще очень далеко».

Позже президент РФ и Минобороны страны объявили, что Сирия полностью освобождена от террористов в ходе военной операции правительственных сил при поддержке российских ВКС, все группировки запрещенного в России «Исламского государства» уничтожены.

Напомним, что военная операции российских Вооруженных сил в Сирии началась в сентябре 2015 года после официального обращения сирийских властей об оказании помощи в борьбе с террористами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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