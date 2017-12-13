Мистификации продолжаются: Трамп приписал США победу над террористами в Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о победе Штатов над боевиками запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, – заявил американский президент (цитата по РИА «Новости»). – Но они (террористы – прим. ред.) перемещаются в другие районы». Трамп уверяет, что американские военные «преследуют их так же быстро, как они распространяются».

Очередное неоднозначное заявление американского лидера прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН. Он подчеркнул, ключевая роль в победе над ИГ (запрещено в РФ) в Сирии принадлежит России, а не Вашингтону. Эксперт полагает, что своими спорными заявлениями Трамп пытается заложить «фундамент для новой мистификации» о том, что США одержали победу над террористами. Шурыгин отметил, что ситуация вокруг дележки победы над ИГИЛ (запрещена в РФ) ему напомнила, «1947 или 1949 год, когда начиналась холодная война и все вспоминали, кто победил фашистскую Германию: на Западе уверены, что единственные страны, которые сражались, это США и Англия».

По словам эксперта, Трамп отдает себе отчет, что в победе над террористами в Ираке и Сирии «американцам принадлежит лишь какая-то её часть». Но,«очевидно, Трамп пытается закладывать фундамент для новой мистификации о том, что США победили ИГИЛ», считает Шурыгин. «Конечно, они (Штаты – прим. ред.) тоже участвовали в этой войне, но ключевая роль принадлежит России, – заявил эксперт. – Именно вмешательство России в этот конфликт поставило крест на ИГИЛ (запрещена в РФ)».

Заявление Трампа подверг критике сенатор Алексей Пушков. Политик в своем твиттере отметил, что слова американского президента о победе Штатов над террористами в Сирии «не убеждают даже СМИ США». «Они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп», – указал член Совфеда. «Хватит приписывать себе чужие победы, – возмутился сенатор. – Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США 3 года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт».

Отметим, ранее Трамп заявил о «победе США» в двух мировых войнах. Это скандальное высказывание сенатор Франц Клинцевич сравнил со «стрекотанием мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!».

Как сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин 11 декабря побывал на авиабазе Хмеймим в Сирии и отдал приказ министру обороны начать вывод российской группировки из этой ближневосточной страны в пункты постоянной дислокации. По словам Путина, решение о возвращении домой коснется значительной части военного контингента. Президент подчеркнул, что военнослужащие России будут возвращаться домой с победой. Путин заявил, что за время операции в Сирии российские военные выполнили главную задачу – уничтожили группировку международных террористов.

В начале декабря президент РФ и Минобороны объявили, что Сирия полностью освобождена от террористов в ходе военной операции правительственных сил при поддержке российских ВКС, все группировки запрещенного в России «Исламского государства» уничтожены.

Однако Вашингтон не согласился с такой формулировкой, присвоив себе заслуги в освобождении Сирии от ИГ (запрещено в РФ). Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил 5 декабря, что большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была очищена от террористов «благодаря усилиям США и их партнеров». По его словам, сирийские власти и Россия «не продемонстрировали серьезный подход» по разгрому игиловцев (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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