Хватит врать! Минобороны обвинило Пентагон в обмане мировой общественности

После заявлений президента США Дональда Трампа о победе над запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организацией «Исламское государство» желание Пентагона остаться в Сирии до победы над терроризмом выглядит обманом. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Либо Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует», – заявил Конашенков. По его словам, заявления представителей Пентагона относительно вывода войск РФ из Сирии «выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле».

Он также подчеркнул, если американские телеканалы не показывают, как российская техника, саперы, медики и военные полицейские возвращаются домой, это проблема Пентагона, которую можно решить всего лишь включив российские или европейские телеканалы. «На днях представитель Пентагона заявил, что США и «коалиция» продолжат своё присутствие в Сирии до «полного разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ)». Причем сказал это он сразу после противоположного по смыслу заявления своего же главнокомандующего. Выступая во вторник в Белом Доме, американский президент (и главнокомандующий армией и флотом США) дословно заявил: «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы) распределяются в других районах», – напомнил Конашенков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

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