Эксперты: Вранье Пентагона о заслугах США в победе над ИГ ожидаемо

Заявление представителя Пентагона Эрика Пэхона о том, что скорое освобождение Сирии от боевиков является заслугой возглавляемой США коалиции, – «вранье и беспринципность». Такое заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нет ничего нового (в заявлении – прим. ред.), характерный снобизм», – заявил он, добавив, что «при полном противостоянии американских спецслужб, зная, сколько сделано Россией и сирийскими вооруженными силами, сколько потеряно людей, нельзя сказать, что Россия ничего не сделала». «Нет ничего святого у людей», – приводит слова сенатора РБК.

По словам Клинцевича, сейчас через управляемые США мировые информационные агентства будет объявлено, «что они самые крутые». «А мы опровергнем. Я думаю, что в ближайшее время им (США – прим. ред.) предстоит очень глубокое разочарование. Они уже столько наставили себе мин замедленного действия», – заключил Клинцевич.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин в свою очередь заявил, что заслуга в освобождении Сирии, естественно, принадлежит России. «Мы же видели это каждый день в репортажах, как буквально квадрат за квадратом освобождалась территория. Американское государство задействовало механизмы, чтобы свергнуть правительство и подключать к этому другие бандформирования, кроме ИГИЛ (ИГ запрещена в РФ). Когда стало ясно, что они американцы терпят фиаско, они попытались перехватить инициативу, но у них это не получилось», – сказал депутат.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян также считает, что нет ничего удивительного в том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению Сирии. «Этого и следовало ожидать. Американцы всегда в итоге переписывают победу на себя. То же происходит и на примере Сирии. Всю работу сделали: сирийская правительственная армия, российские Военно-космические силы, иранские силы. Однако все «сливки» хотят собрать Соединенные Штаты, которые мало того, что не смогли бороться с игиловцами (ИГ запрещена в РФ), а еще и вооружали их, финансировали и делали все, чтобы они не проигрывали. Но они проиграли, а теперь американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру. Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе», – сказал Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

Ранее 5 декабря Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат. Однако американское военное ведомство подчеркивает, что считает это по большей части своей заслугой, а не российской.

«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому «Исламского государства» (ИГ – террористическая группировка, запрещенная в РФ. – прим. ред.). Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ (запрещена в РФ), и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ (запрещена в РФ) и стабилизировать освобожденную территорию, а это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», – заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в Минобороны заявили, что в Сирии состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата. Во встрече принимал участие представитель российской группировки войск. В ходе мероприятия представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Также был создан Объединенный оперативный штаб для координации действий отрядов ополчения. В состав штаба вошли российские военные и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, включая места исторического проживания христиан, освобождена от террористов сирийскими войсками при поддержке российских военных. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.17

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