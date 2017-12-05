Пентагон присвоил себе победу над ИГ в Сирии

Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат. Однако американское военное ведомство подчеркивает, что считает это по большей части своей заслугой, а не российской.

«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому «Исламского государства» (ИГ – террористическая группировка, запрещенная в РФ. – прим. ред.). Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ (запрещена в РФ), и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ (запрещена в РФ) и стабилизировать освобожденную территорию, а это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», – заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в Минобороны заявили, что в Сирии состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата. Во встрече принимал участие представитель российской группировки войск. В ходе мероприятия представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Также был создан Объединенный оперативный штаб для координации действий отрядов ополчения. В состав штаба вошли российские военные и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

Напомним, 4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, включая места исторического проживания христиан, освобождена от террористов сирийскими войсками при поддержке российских военных. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.12.17

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