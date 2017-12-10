Минобороны РФ: Никакого «своего» неба у США не было и быть не может

В Пентагоне отвергли обвинения Минобороны России в том, что американские самолеты мешают уничтожать боевиков запрещенной в России и других странах мира террористической группировки «Исламское государство».

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Такие заявления являются неверными», – приводит РИА «Новости» слова представителя Пентагона.

Днем ранее Минобороны РФ обвинило США в том, что их самолеты в небе над Сирией провоцируют опасные сближения, цель которых создать помехи при ликвидации боевиков ИГ (запрещена в РФ). Минобороны напомнило об инциденте: в ноябре истребитель F-22 ВВС США мешал российским штурмовикам Су-25 уничтожить опорный пункт террористов вблизи города Меядин.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков пояснил, что F-22 «отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, тем самым имитируя воздушный бой». Он также рассказал, что американский пилот прекратил подобные действия и «удалился в воздушное пространство Ирака» вскоре после появления истребителя Су-35.

В Минобороны также выразили обеспокоенность в связи с заявлением США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США. Российское ведомство напомнило, что западная коалиция во главе с США, в отличие от ВКС РФ, действует незаконно. Кроме того Минобороны призвало Пентагон не забывать, что «Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может».

Это стало ответом на публикацию The New York Times. Газета писала со ссылкой на источник в Пентагоне, что российская воздушная техника совершает частые и опасные маневры в небе над сирийской территорией. «Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ (ИГ запрещена в РФ) в этой стране», – написала газета.

По данным источников издания, в ноябре два самолета ВВС США A-10 чуть не столкнулись с российским Су-24 – они находились лишь в 90 метрах друг от друга. Газета также упомянула случай, когда истребитель Су-30 якобы пролетел в 300 метрах под двумя A-10. По словам военных, российские пилоты не выходили на связь. В публикации также сказано, что американские асы проявили сдержанность, «хотя имели право стрелять в целях самозащиты».

Ранее президент России Владимир Путин, а затем и Генштаб объявили о победе над ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Как писал «Новый День», в американском военном ведомстве, в свою очередь, усомнились в разгроме террористической группировки, а позже приписали все победы и заслуги на свой счет. В частности, официальный представитель ведомства Эрик Пэхон заявил, что российские ВКС и правительственные войска в Сирии осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ (запрещена в РФ)».

Москва, Иван Гридин

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