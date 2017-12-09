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Суббота, 9 декабря 2017, 16:48 мск

В мире

СовФед ответил на реплику Трампа о победах США в войнах

СовФед ответил на реплику Трампа о победах США в войнах
Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил заявление президента США Дональда Трампа о победах Америки в двух мировых войнах и «поставила на колени коммунизм», со «стрекотанием мухи из басни». Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!» – заявил сенатор. Он также выказал изумление, поинтересовавшись, почему Трамп все еще не заявил о том, что США вложили «решающий вклад» в победу над Наполеоном Бонапартом.

Ранее в субботу, 9 декабря, президент США Дональд Трамп, выступил перед сторонниками в Пенсаколе в штате Флорида. В своей речи он заявил, что американская нация выиграла две мировые войны, вырыла Панамский канал и победила коммунизм.

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