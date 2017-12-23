США сделали ставку на войну в Донбассе: Киеву передадут смертоносные вооружения

В Совете Федерации жестко отреагировали на решение американских властей предоставить оружие Украине. Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для «защиты ее территориальной целостности, суверенитета и отражения агрессии».

Сенатор Алексей Пушков назвал решение Штатов ясным сигналом Киеву о поддержке попытки военного решения конфликта в Донбассе.

«Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения. Волкер может идти в отпуск», – написал политик в своем твиттере.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что решение Вашингтона принято в пользу войны, а не мира. «То, о чем так долго мечтали Маккейн и прочие американские ястребы, свершилось. Американцы будут поставлять Украине смертоносное оружие: за винтовками очередь дошла теперь и до противотанковых ракетных комплексов», – пишет сенатор в своем Facebook.

По его мнению, данное решение, «несмотря на термин «оборонительные» в соответствующем указе Трампа, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение: Украину никто атаковать не собирается». Но у него «есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст», полагает сенатор.

Нынешнее решение Вашингтона свидетельствует о том, что США заинтересованы в разжигании войны в Донбассе, делает вывод Косачев. «Ложная (точнее, извращённая) интерпретация ситуации на Юго-Востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона – увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира», – пишет сенатор.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках «усиленных оборонительных средств», чтобы «помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет и территориальную целостность, а также для предотвращения дальнейшей агрессии», передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что американская помощь носит «исключительно оборонительный характер», а также подчеркивается, что США сохраняют приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. При этом в Госдепе не раскрывают, какие вооружения готовятся поставить Киеву.

Между тем, по сведениям ABC News, Трамп собирается одобрить предоставление Киеву противотанковых ракетных комплексов. Источники телеканала сообщили, что Украине будут переданы 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 млн долларов. Не исключается, что Украине предоставят противотанковые комплексы Javelin.

Ранее, как сообщал «Новый День», Госдепартамент США выдал коммерческую лицензию на поставку оружия Украине. Американская компания получила разрешение на экспорт крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и боеприпасов, а также запчастей к ним. Общая сумма контракта составила 41,5 миллионов долларов.

В ноябре был утвержден бюджет Пентагона на 2018 год, предусматривающий выделение Украине 350 млн долларов. Отмечалось, что в рамках этого решения США смогут поставлять Украине оборонительное оружие, технику, проводить подготовку украинских военных и оказывать им «техническую поддержку».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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