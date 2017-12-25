В Кремле пожурили Грефа за громкие фразы о холодной войне

Санкции, которые готовит США против России, могут ухудшить и без того непростые отношения двух государств. В этой связи Кремль считает, что не стоит использовать такие громкие фразы как холодная война. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, очевидно имя ввиду слова главы Сбербанка Германа Грефа.

«Я бы не стал использовать громкие фразы типа «холодной войны». Мы не хотели бы, чтобы наши двухсторонние отношения, которые и без того находятся в жалком положении, подвергались большей опасности», – цитирует Пескова РБК.

Накануне президент Сбербанка Герман Греф назвал готовящиеся в США санкции в отношении российских олигархов и госкорпораций «иррациональными», если они дойдут до исключения госбанков из международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Эта идея обсуждается с 2014 года, в частности, о ней говорил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, пишет Financial Times. Холодная война может оказаться «детской забавой» в сравнении с нынешней санкционной политикой США, подчеркнул Греф.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что антироссийские санкции в любом случае не останутся без ответа. Однако пока в Кремль не поступило данных о том, что за новые ограничения готовит Вашингтон. «Есть опасения относительно санкций, какими они будут, мы не знаем. Все это пока рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации», – сказал Песков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.12.17

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