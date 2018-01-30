В Госдуме хотят оградить коррупционеров от тюрьмы. «Перевоспитаем без решетки и сэкономим деньги» Соответствующие поправки в УК внесены в парламент

В Госдуму сегодня внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие смягчение наказания за коррупционные преступления и мошенничество в сфере компьютерной информации.

Разработчик документа – депутат от «Единой России», первый заместитель председателя думского по бюджету и налогам Ирина Гусева предлагает не применять к преступникам арест, ограничение и лишение свободы. Вместо мер, связанных с лишением свободы, их нужно наказывать только принудительными работами, считает парламентарий.

В пояснении к законопроекту говорится, что новшество позволит сократить расходы государства на содержание заключенных, снизить число осужденных за указанные преступления, а также «восстановить социальную справедливость в глазах общества». Кроме того, по мнению автора документа, принятие поправок окажет положительное влияние с точки зрения воспитательной функции и профилактики правонарушений, перпедает ИА «Москва».

В случае принятия изменений в УК РФ, сэкономленные средства «могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», отмечает Гусева.

Депутат обращает внимание на то, что за последнее десятилетие расходы на уголовно-исполнительную систему выросли на 65,8%, при этом число отбывающих наказание в колониях и тюрьмах за этот период сократилось почти на треть. «Таким образом, расходы на одного заключенного ежегодно растут», – говорится в пояснительной записке. По данным Гусевой, расходы на содержание одного заключенного в 2018 году составляют 363,4 тыс. рублей (или 30.284 руб. в месяц). «Для сравнения – по итогам исполнения федерального бюджета в 2008 году годовое содержание одного заключенного составило 149 тыс. рублей», – пояснила автор инициативы.

Как сообщал «Новый День», в конце июля прошлого года генпрокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что число выявленных в России преступлений коррупционной направленности за первые 6 месяцев текущего года снизилось на 13,9%. По его словам, в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 18,4 тыс. коррупционных преступлений против 24,4 тыс. в январе-июне прошлого года. Чайка при этом отметил, что снижение числа выявляемых коррупционных преступлений вызывает беспокойство прокуратуры. «Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников, – указал генпрокурор. – Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений».

В начале декабря Чайка поведал о сумме ущерба, причиненного государству коррупционными преступления за 2015-2017 годы. По его словам, размер материального ущерба «за последние два года и три квартала текущего» превысил 148 миллиардов рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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