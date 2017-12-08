Чайка оценил потери от коррупции в России за три года У коррупционеров изъяли 78 млрд рублей

Генпрокурор Юрий Чайка рассказал о сумме ущерба, причиненного государству коррупционными преступления за 2015-2017 годы.

По его словам, размер материального ущерба «за последние два года и три квартала текущего» превысил 148 миллиардов рублей. Об этом Чайка поведал в интервью газете «Коммерсантъ».

Генпрокурор сообщил, что фигуранты коррупционных дел добровольно погасили ущерб на сумму 11 млрд рублей, также были приняты обеспечительные меры по взысканию 78 млрд рублей – речь идет об изъятом и арестованном имуществе. Он уточнил, что размер ущерба рассчитывался по статистике уголовных дел и не включает в себя расследования по гражданским искам. Именно по такому иску проходит требование Генпрокуратуры о передаче в доход государства «почти 9 млрд рублей» полковника Дмитрия Захарченко, отметил Чайка. Он добавил, что прокуроры заявили десятки исков «об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму более 12 млрд рублей, включая иск к Захарченко».

Чайка также сообщил, что еще около 3 млрд рублей составили административные штрафы, наложенные прокуратурой за незаконные вознаграждения от имени юрлиц и незаконные привлечения к трудовой деятельности государственных и муниципальных служащих.

По словам генпрокурора, в 2014 году в России было зарегистрировано около 32 тыс. коррупционных преступлений, в 2015 году – 32 400, в 2016 году – 32 900, а за 9 месяцев текущего года – 24 800. Чайка отчитался, что за последние 3,5 года по обвинениям в коррупции было осуждено более 45 тыс. человек, в том числе 4500 правоохранителей, более 400 депутатов регионального и местного уровня, почти 3000 должностных лиц органов власти, в основном главы муниципалитетов и местных администраций.

Почти 1500 должностных лиц было уволено в связи с утратой доверия после вмешательства прокуроров за последние несколько лет. «Если в прошлом году в связи с утратой доверия уволено около 400 чиновников, то за девять месяцев текущего года – уже 926 человек», – указал генпрокурор.

При этом Чайка не считает, что нужно ужесточить антикоррупционное законодательство. «Я глубоко убежден, что дело не в жесткости наказания, а в его неотвратимости, – заявил он. – Именно на этом сосредоточены усилия надзорных и правоохранительных органов».

Как сообщал «Новый День», в конце июля Чайка заявлял, что число выявленных в России преступлений коррупционной направленности за первые 6 месяцев текущего года снизилось на 13,9%. По его словам, в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 18,4 тыс. коррупционных преступлений против 24,4 тыс. в январе-июне прошлого года. Чайка при этом отметил, что снижение числа выявляемых коррупционных преступлений вызывает беспокойство прокуратуры. «Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников, – указал генпрокурор. – Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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