СКР завершил расследование в отношении Захарченко по трем эпизодам

Сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел СК России завершили следственные действия в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Они были выделены из основного уголовного дела для завершения расследования.

Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в получении двух взяток (ст.290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ). Обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – желая получить взятку, инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов США за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов США.

В 2015 году Захарченко со своим подельником потребовали за общее покровительство от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих ресторанах, которые посещал несколько раз в неделю, что расценивается как взятка в виде услуг имущественного характера.

В 2016 году, считает следствие, Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Помимо крупной суммы в различной валюте среди имущества обвиняемого, которое обнаружили следователи и впоследствии арестовали по решению суда, – 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир. Устанавливается происхождение изъятых денежных средств. Уже можно утверждать, что они получены незаконным путем, в том числе в качестве взяток. Следствием продолжается расследование еще двух эпизодов получения взяток Захарченко, а также ведется работа по выявлению иных эпизодов его преступной деятельности. Соучастник обвиняемого находится в розыске.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

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