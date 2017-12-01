Изъятого у Захарченко имущества оказалось больше, чем за 4 года конфискаций в судах

Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко обвиняемого во взятках и других преступлениях. Такое решение приняла судья Елена Кузнецова.

Исковое заявление к Захарченко и его семье подала Генеральная прокуратура РФ. По оценкам надзорного ведомства, стоимость их имущества превышает 9 млрд рублей. Как передает РБК, это самая крупная сумма, которую государство отсудило у чиновников по закону о контроле за доходами госслужащих: она более чем четырехкратно превышает стоимость всего изъятого за предыдущие четыре года.

В суде доказано, что Захарченко незаконно нажил 13 квартир, 14 машино-мест и четыре автомобилях (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). В государственную казну также были обращены наличные в разной валюте на сумму более 8,5 млрд рублей, которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый слиток золота.

По решению суда, наличные деньги зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передан в Гохран.

Как писал «Новый День», Дмитрия Захарченко обвинили еще по трем эпизодам коррупции, в которых ранее его только подозревали. Речь идет о получении взятки в размере 800 тысяч долларов, скидке в ресторане на сумму 3,5 млн рублей и об отдыхе в Сочи. Сам Захарченко, который не признает себя виновным, заявил о давлении, оказываемом на него со стороны сотрудников ФСБ.

Предположительно, речь идет о получении полковником 800 тысяч долларов от владельца сети «Ла Маре» Меди Дусса за покровительство. Полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин приняли участие в сделке в качестве посредников. В настоящее время Сенин объявлен в розыск, Лаушкин проходит по делу свидетелем. Кроме того, по версии следствия, Дусс сделал Захарченко «скидку» в своих ресторанах на сумму 3,5 млн рублей. В третьем обвинении речь идет об отдыхе в Сочи, услугу, оцененную в 800 тысяч рублей, полковнику предоставил бизнесмен Авшолум Юнаев.

В ноябре в Генпрокуратуре РФ заявили, что совокупный законный доход полковника за 15 лет государственной службы составил 12 млн рублей. Это не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц. Сам коррупционер утверждает, что средства были накоплены с заработной платы. По подсчетам надзорного ведомства, выходит, что Дмитрий Захарченко за один день мог «извлечь доход» более чем в 23 миллиона рублей.

На этой неделе Захарченко продлили арест до 8 марта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

На Волге обнаружили два огромных масляных пятна. / В раздевалке школы на Эльмаше загорелись куртки учащихся, из здания эвакуировали 450 человек. / Боец ВСУ устроил АТО на Херсонщине – с пьянкой и пальбой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»