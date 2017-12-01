В деле Захарченко появились новые обвинения во взяточничестве / Полковник заявил о давлении со стороны ФСБ

Полковника МВД Дмитрия Захарченко обвинили еще по трем эпизодам коррупции, в которых ранее его только подозревали. Речь идет о получении 800 тысяч долларов, скидке в ресторане на сумму 3,5 млн рублей и об отдыхе в Сочи. Сам Захарченко, который не признает себя виновным, заявил о давлении, оказываемом на него со стороны сотрудников ФСБ.

О новых обвинениях сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительной системе. Предположительно, речь идет о получении полковником 800 тысяч долларов от владельца сети «Ла Маре» Меди Дусса за покровительство. Полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин приняли участие в сделке в качестве посредников. В настоящее время Сенин объявлен в розыск, Лаушкин проходит по делу свидетелем.

Кроме того, по версии следствия, Дусс сделал Захарченко «скидку» в своих ресторанах на сумму 3,5 млн рублей.

В третьем обвинении речь идет об отдыхе в Сочи, услугу, оцененную в 800 тысяч рублей, полковнику предоставил бизнесмен Авшолум Юнаев, пишет «Интерфакс»

Во время заседания суда 1 декабря Захарченко, который не признает своей вины, заявил, что сотрудники ФСБ Бабаков и Тараканов оказывали на него давление, передает «Коммерсант». «Если я не оговорю себя по уголовным делам, то возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело»,– отметил полковник. По его словам, чекисты обещали изъять имущество у близких Захарченко.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

В ноябре в Генпрокуратуре РФ заявили, что совокупный доход полковника за 15 лет государственной службы составил 12 млн рублей. Это не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц. Сам коррупционер утверждает, что средства были накоплены с заработной платы. По подсчетам надзорного ведомства, выходит, что Дмитрий Захарченко за один день мог «извлечь доход» более чем в 23 миллиона рублей.

Генпрокуратура намерена добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников полковника и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотом слитке – в общей сложности имущества и денежных средств на сумму около 9 млрд рублей.

На этой неделе Захарченко продлили арест до 8 марта.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.12.17

В Подмосковье электричка сбила насмерть 14-летнюю девочку. / Подчиненные Юрия Чайки взяли на контроль ситуацию с «мертвыми реками» в Ивделе, где назрел свой «Стоп ГОК». / В ОБСЕ обнародовали количество жертв гражданской войны на Украине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»