Квартиры дочери и гражданской жены полковника Захарченко арестованы

Имущество семьи полковника МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, арестовано. Речь идет о квартире его дочери Ульяны Захарченко и гражданской жены Анастасии Пестриковой. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Одна из квартир расположена на улице Ефремова и оценивается в 80 млн рублей.

«Арестована квартира на улице Ефремова, 19, которая стоит 80 млн рублей, также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий», – сообщил следователь в Мосгорсуде, передает «Интерфакс».

Кроме того, под арестом оказалась и квартира бывшей супруги Захарченко Яны Саратовцевой стоимостью 16 млн рублей.

Следствие утверждает, что у Пестриковой нет официального дохода, и «имущество куплено на средства Захарченко, полученные преступным путем». Между тем, ее адвокат Валерия Тунникова настаивает, что квартира – подарок родителей.

Как сообщал «Новый День», полковник Захарченко обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию. Он был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.10.17

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