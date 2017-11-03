Дома у матери полковника Захарченко обнаружен склад денег

Следователи арестовали обнаруженные в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко почти 20 млн рублей, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там ходе обыска изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов», – рассказал источник.

По его словам, полковник отрицает, что эти богатства его, а мать Захарченко заверила, что деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости». Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура намерена в судебном порядке обратить в доход государства. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет порядка 9 млрд рублей: это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, вероятно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, пояснил адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Москва, Иван Гридин

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