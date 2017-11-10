Прокурор: полковник Захарченко ежедневно «зарабатывал» 23 млн рублей

Совокупный доход обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко за 15 лет государственной службы составил 12 млн рублей, заявили в Генпрокуратуре РФ. «В ходе надзорной деятельности Генеральной прокуратурой было установлено, что совокупный доход Захарченко за период государственной службы с 2001 по 2016 год составил 12 млн рублей», – заявил прокурор в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества Захарченко и его близких.

Прокурор подчеркнул, что легальный доход полковника не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц и которые, как считает Генпрокуратура, приобретались на средства Захарченко, полученные из незаконных источников, передает «Интерфакс». «Генеральная прокуратура утверждает, что рассматриваемое имущество Захарченко фиктивно оформлял на своих близких и доверенных лиц для легализации своей деятельности перед лицом государства и общества», – заявил прокурор.

Захарченко при этом утверждает, что средства были накоплены с заработной платы. По подсчетам надзорного ведомства, выходит, что полковник МВД Дмитрий Захарченко за один день мог «извлечь доход» более чем в 23 миллиона рублей, что вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы), который составил 12 миллионов рублей.

Генпрокуратура намерена добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников полковника и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотом слитке – в общей сложности имущества и денежных средств на сумму около 9 млрд рублей. В надзорном ведомстве считают, что указанные ценности и имущество были получены Дмитрием Захарченко из незаконных источников.

«В квартире у сестры Захарченко были найдены более $120 млн. Сейчас они (мать и сестра Захарченко – прим. ред.) заявляют, что им их подкинули», – сказал прокурор в суде, однако уточнять, кому и в рамках какой процедуры мать и сестра Захарченко сказали, что деньги им подкинули.

Как писал «Новый День», бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД инкриминируется четыре эпизода получения взяток, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Москва, Иван Гридин

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