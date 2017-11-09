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NewDayNews.ru

Четверг, 9 ноября 2017, 12:56 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Руководителей полковника Захарченко отправили «на улицу»

Руководителей полковника Захарченко отправили «на улицу»

Руководители скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко отправлены в отставку. Об этом заявил глава министерства Владимир Колокольцев. «У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных. Его руководители (Захарченко. – прим. ред.) пострадали», – сказал Колокольцев в эфире «Россия 24». Имен уволенных сотрудников он называть не стал.

Как писал «Новый День», Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 7 млн рублей. Позднее полковнику вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как в квартире сестры Захарченко нашли склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

На прошлой неделе в квартире матери Захарченко был обнаружен еще один склад денег. Следователи арестовали обнаруженные там почти 20 млн рублей, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура намерена в судебном порядке обратить в доход государства. В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, вероятно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, пояснил адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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