СКР: Начальство полковника «Захара Хитрого» Захарченко не знало о его преступлениях

Бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК полковник МВД России Дмитрий Захарченко действовал самостоятельно, без сообщников, а его руководство не знало о преступлениях подчиненного. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

«Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его руководства. Он (Захарченко – прим. ред.) умен, даже, наверное, очень умен. Это позволяло ему разрабатывать определенные схемы. Он никогда не повторялся», – рассказала Петренко в эфире радиостанции «Вести ФМ», добавив, что в окружении Захарченко его называли «Захар Хитрый».

«Он свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся. Следствие полагает, что он вел преступную деятельность не один год. С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился «Димой из центрального аппарата», был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом «помогал» эти проблемы решать», – пояснила Светлана Петренко.

По словам официального представителя СКР, со стороны руководства Захарченко не было «правильного и должного контроля». «Они за это и понесли дисциплинарную ответственность», – сказала Петренко.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

В ноябре в Генпрокуратуре РФ заявили, что совокупный доход полковника за 15 лет государственной службы составил 12 млн рублей. Это не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц. Сам коррупционер утверждал, что средства были накоплены с заработной платы. По подсчетам надзорного ведомства, выходит, что Дмитрий Захарченко за один день мог «извлечь доход» более чем в 23 миллиона рублей.

Москва, Иван Гридин

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