Захарченко подарил дочке Олигарха за 650 тысяч рублей и путевку на Мадагаскар

Находящийся под стражей по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК полковник МВД России Дмитрий Захарченко сделал дочери незаурядный подарок к Новому году. Он подарил ей полукровного спортивного коня серой масти. Стоит коник 650 тысяч рублей.

Как передает Mash, животному дали кличку Олигарх, а непосредственно покупку совершила супруга обвиняемого в коррупции Захарченко Марина Семынина. В сообщении также говорится, что дочь супружеской пары тренируется в Кремлёвской школе верховой езды. Олигарх получает шестиразовое питание, занимается на беговой дорожке, а также посещает солярий. Его содержание ежемесячно обходится в 48500 рублей.

Кроме того, передает канал, жена и дочь Захарченко получили к Новому году и еще один подарок – путёвку на Мадагаскар стоимостью 500 тыс. рублей. В связи с тем, что у ребенка не оказаловь загранпаспорта, ее мать предоставила в паспортный стол справку об онкологическом заболевании дочери, в связи с чем, требуется безотлагательная поездка в эту страну для прохождения лечения. В связи с тем, что Мадагаскаре отсутствуют онкологические клиники, данная информация был подвергнута сомнению и проверятся правоохранительными органами. Если окажется, что женщина предоставила подложные документы, ей грозит уголовная ответственность.

Также отметим, что на Мадагаскаре зафиксирована вспышка чумы. Как писал «Новый День», в начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о гибели 33 человек от этой болезни. Всего на тот момент на острове было зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания чумой.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

В ноябре в Генпрокуратуре РФ заявили, что совокупный доход полковника за 15 лет государственной службы составил 12 млн рублей. Это не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц. Сам коррупционер утверждал, что средства были накоплены с заработной платы. По подсчетам надзорного ведомства, выходит, что Дмитрий Захарченко за один день мог «извлечь доход» более чем в 23 миллиона рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.17

Под Первоуральском грузовой поезд насмерть сбил пенсионера. / До выборов президента осталось 89 дней: Челябинск накрыла черная мгла (ФОТО). / Первый канал оставит телезрителей без «Иронии судьбы» на Новый год. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»