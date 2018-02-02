Оренбургская ЛДПР вляпалась в новый скандал

В Оренбургской области разгорается новый скандал вокруг регионального отделения ЛДПР. Как выяснили местные журналисты, депутаты Законодательного собрания от либерал-демократов под предлогом встреч с избирателями успешно осваивают бюджетные деньги, оплачивая аренду машин и помещений депутата Госдумы от той же партии Сергея Катасонова.

Как пишет газета «Оренбуржье», в распоряжении редакции оказались любопытные документы – договоры аренды офиса и автомобиля, в которых весьма подозрительно всё – и суммы, и стороны-участники.

В частности, как отмечает издание, общество с ограниченной ответственностью «Ариэль» сдаёт в Оренбурге в аренду часть нежилого помещения по адресу Сахалинская 13/3 четверым депутатам фракции ЛДПР Законодательного собрания под организацию общественной приемной Набатчиковой, Мирохина, Ивановой, Панкратова. Сумма ежемесячной аренды – по 20 тысяч рублей с каждого. То есть, «Ариэль» зарабатывала на парламентариях 80 тысяч рублей в месяц или 960 тысяч рублей в год. Следующий договор – об аренде транспортного средства. За «Тойоту» либерал-демократы ежемесячно платят по 43 тысячи рублей.

В итоге получилось, что каждый депутат тратит на машину и кабинет для приема граждан по 63 тысячи рублей. Примерно столько (порядка 60 тысяч рублей) получают депутаты из бюджета Оренбургской области на осуществление депутатской деятельности, но это не самое интересное. Оказалось, что учредителем ООО «Ариэль» является депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. А компания, сдающая в аренду автомобиль, является строительной организацией, аффилированной с группой компаний «СВС», учредителем которой является тот же парламентарий.

«Получается, что фракция перечисляет его коммерческим структурам всё, что полагается на осуществление депутатской деятельности?» – задается вопросом газета.

При этом на сайте Законодательного собрания ежемесячно размещается список адресов, по которым избиратели могут прийти и пожаловаться на жизнь тяжкую своим депутатам. В этом графике в сентябре 2017 года депутат Иванова принимала избирателей в «Армаде» на Шарлыкском шоссе. У Мирохина был приём в Новоорске. Набатчикова и Панкратов вели приём граждан в Оренбурге на улице Пролетарской, 86. Абсолютно та же ситуация происходит и в октябре, и все последующие месяцы – в текущем актуальном графике Законодательного собрания ни разу не упомянут адрес, указанный в договоре с ООО «Ариэль». Получается, что как минимум четверо упомянутых либерал-демократов платят за аренду своих приёмных дважды? Задается вопросом издание.

В ответе на запрос из Законодательного собрания адрес фирмы «Ариэль» всё-таки присутствует. Трое из списка либерал-демократов в своих финансовых отчетах написали, что арендуют помещение по адресу Сахалинская, 13/3, где расположен административный офис строительных компаний, имеющих непосредственное отношение к местному бизнесу Катасонова.

Вместе с тем, как отмечает газета, депутатам нет нужды платить за аренду автомобиля, поскольку в их распоряжение предоставлена машина автопарка Законодательного собрания. «Выходит, что деньги, выделяемые из бюджета, уходят в коммерческие структуры господина Катасонова. А свою депутатскую деятельность региональные парламентарии от ЛДПР осуществляют из других источников», – говорится в публикации.

Стоит отметить, что это не первый финансовый скандал вокруг представителей оренбургской ЛДПР. Координатор либерал-демократов Владимир Мирохин, который сейчас возглавляет региональный избирательный штаб Владимира Жириновского, фигурировал в громкой истории со недостроем домов для многодетных семей.

Депутат Госдумы Сергей Катасонов засветился в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Дважды следователи УФСБ по Оренбургской области расследовали обстоятельства странных финансовых операций. В первом речь идет о «строительстве» завода, во втором – о «возведении» ФОКов с ледовыми аренами.

Примечательным выглядит и то обстоятельство, что на фоне нового скандала с депутатскими встречами и машинами оренбургских ЛДПРовцев те же «соколы Жириновского» во главе с Мирохиным и Катасоновым оказались в центре внимания в связи с «майданными» инициативами и сбором подписей за отставку оренбургского губернатора Юрия Берга.

Комментируя эту инициативу, известный политолог Олег Матвейчев обратил внимание, что «федеральный центр посылает в регионы четкий сигнал – предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и в конкурентной борьбе, но не все адекватно воспринимают сигналы».

«Попытки во время президентской избирательной кампании «свалить» губернатора, выводя на улицы людей, изображая уличный протест – это очень порочная практика, которая точно не приведет к ожидаемому «майданщиками» результату. Скорее даже наоборот – навредит организаторам, сделает их нерукопожатными, внесистемными, изгоями в приличном политическом обществе», – подчеркнул эксперт.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

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