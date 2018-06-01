«Пенсию будут выдавать в похоронных бюро»: депутаты резко критикуют план повышения пенсионного возраста

Депутаты заксобрания Новосибирской области создали рабочую группы, чтобы выработать общую позицию регионального парламента к планам правительства РФ повысить пенсионный возраст.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению возраста выхода на пенсию. Необходимость этого он обосновал повышением продолжительности жизни в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума заявила, что реформа пенсионной системы в РФ может начаться уже в 2019 году. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что кабмин рассматривает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста. Сегодня возраст выхода на пенсию по старости составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По сценарию Минтруда, возраст выхода на пенсию для женщин необходимо поднять до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.

Инициатива федеральных властей вызвала обеспокоенность в регионах. Зампред комитета новосибирского заксобрания по социальной политике Александр Козлов ранее сообщил об обращениях жителей Новосибирской области к депутатам областного парламента с призывом не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста. Он предложил депутатам обсудить этот вопрос и выработать собственную позицию к инициативе кабмина РФ. В итоге в заксобрании появилась специальная рабочая группа по этой злободневной теме.

Мнения народных избранников по поводу планов Москвы разделились. Одни настроены категорически против повышения пенсионного возраста, другие призывают дождаться текста соответствующего законопроекта, отмечая при этом риски подобного решения, сообщает издание «Тайга.Инфо».

Вице-спикер, глава фракции «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов заявил, что «продолжительность жизни в России» и «крайне низкий уровень жизни» не позволяет «говорить о повышении пенсионного возраста» (здесь и далее цитаты по taiga.info). Он счел предложения по повышению пенсионного возраста «асоциальными и неэтичными». По его мнению, позиция ряда федеральных чиновников из кабмина «отличается… социальным расизмом».

«Получится так, что пенсию будут выписывать в похоронных бюро. Государство опять демонстрирует желание переложить ответственность со своих плеч на народ», – заключил он.

Депутат от КПРФ Вячеслав Журавлев увидел в планах федералов повысить пенсионный возраст попытку «очередную оптимизацию расходов бюджета и попытку восполнить его за счет граждан». «Сегодня по статистике 10% женщин и 30% мужчин не доживают до пенсионного возраста. Так с какого перепугу считается, что россияне стали жить дольше, и пенсионный возраст можно повысить? Здесь за основу берется лукавая статистика», – полагает он.

Первый вице-спикер, глава фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров, в свою очередь, заявил, что если будет приниматься решение о повышении пенсионного возраста, то «оно должно быть взвешенным и обоснованным», подчеркнув, что с этим не нужно спешить. «Люди должны понимать, почему государство пошло на такие меры, с чем они связаны и что может случиться, если эти меры не будут приняты, – отметил политик. – Для изучения этого вопроса… нужно тщательное исследование «за» и «против», доходчиво довести до людей и уже тогда принимать решение».

Зампред бюджетного комитета, депутат от ЕР Валентин Сичкарёв заявил, что нужно дождаться законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию – «поэтапное будет решение или нет, его финансовое обоснование», прежде чем «предметно говорить о предложении». По его словам, «с точки зрения морали решения»… вряд ли какой депутат «скажет, что это хорошо».

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 01.06.18

Германия не поддалась на провокацию: немецкий суд отверг претензии экологов к «Северному потоку – 2». / Действующий депутат-застройщик вылетел с праймериз из-за жалоб дольщиков. / С праймериз ЕР сняли директора крупной УК. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»