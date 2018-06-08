Новосибирский мэр-коммунист снялся с выборов губернатора, чтобы не мешать ЕР

Мэр Новосибирска, руководитель обкома компартии Анатолий Локоть отказался от участия в выборах губернатора в пользу нынешнего врио главы области единоросса Андрея Травникова. Заявление об этом градоначальник сделал во время пресс-конференции. Отметим, что именно коммунист Локоть рассматривался основным конкурентом Травникова на губернаторских выборах, назначенных сегодня заксобранием на 9 сентября.

Мэр сообщил о достигнутом соглашении о взаимодействии между ним и врио губернатора, предусматривающем сохранение в Новосибирске прямых выборов градоначальника и дающем Локотю переизбраться на второй срок в 2019 году, а также осуществление совместных проектов по экономическому развития областного центра. «Ради этого я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича», – заявил Локоть, чьи слова приводит пресс-служба мэрии, и отметил, что «сегодня экономическое развитие для всех нас важнее персональных политических достижений». Мэр добавил, что сейчас «открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития», в чем он, по его словам, заручился поддержкой региональных и федеральных властей. Локоть отметил, что Москва готова помочь ему реализовать ряд важных проектов: улучшить качество дорог, разморозить строительство метро и продолжить развивать Академгородок.

Необходимость заключения соглашения он объяснил перспективой «торможения развития и ухудшения экономических условий для всех жителей области» вследствие ожесточенной политической борьбы в регионе перед выборами губернаторам. «Я и временно исполняющий обязанности губернатора отчетливо понимаем свою ответственность и неприемлемость негативного развития событий. Именно поэтому нами было достигнуто соглашение о взаимодействии», – пояснил Локоть.

Травников, в свою очередь, заявил, что «решение городских проблем важнее разногласий», и заверил градоначальника, что областное правительство поддержит Локотя и в его текущей работе, и на предстоящих выборах. «Я готов поддерживать Анатолия Локотя в текущем и в следующем сроке», – пообещал виро главы региона.

Накануне о планах КПРФ отказаться от выдвижения сильных кандидатов на выборах в Новосибирской области, чтобы они не угрожали победе единороссов, сообщал «Коммерсантъ». Отмечалось, что руководство КПРФ не согласовало выдвижение Локотя на губернаторский пост. «Сотрудники администрации президента провели работу в том числе внутри КПРФ среди людей, отвечающих за кадровые вопросы. Они проявили договороспособность», – заявлял один из источников газеты.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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