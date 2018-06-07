Без боя: КПРФ сливает губернаторские выборы в пользу «Единой России»

КПРФ сдает позиции на предстоящих выборах губернаторов и отказывается от выдвижения сильных кандидатов, чтобы они не угрожали победе представителей «Единой России». Компартия придерживается такого курса не только в Москве и Подмосковье, но и в Новосибирской области, где по оценкам экспертов, ожидалась «одна из самых сложных» для власти кампаний.

Как пишет «Коммерсантъ», руководство КПРФ не согласовало выдвижение главы обкома компартии, мэра Новосибирска Анатолия Локотя на пост губернатора области. Более того, велика вероятность, что коммунисты могут полностью отказаться от участия в кампании в Новосибирской области, где ее позиции традиционно сильны.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в начале июня Локоть ездил в Москву и встречался с руководством партии. На следующий день после приезда он встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и сообщил, что не будет его соперником на выборах.

По словам еще одного источника, близкого к Локотю, на губернаторских выборах «точно не будет» ни одного кандидата от КПРФ. При этом «вариант с договорняком», отказом от выдвижения мэра в обмен на пост, предоставленный кому-то из его окружения – исключен. По сведениям издания, такое решение компартия приняла под давлением администрации президента РФ.

«Сотрудники администрации президента провели работу, в том числе, внутри КПРФ среди людей, отвечающих за кадровые вопросы. Они проявили договороспособность»,– утверждает собеседник «Ъ». В настоящий момент КПРФ еще официально не подтвердила, что саботирует свое участие в выборах.

Примечательно, что губернаторская кампания в Новосибирске практически началась – с середины мая появились рекламные щиты со стратегией «Стратегией-2030», с которой Локоть планировал пойти на выборы. Тогда же по районам области начали распространяться газеты и буклеты, рассказывающие о достижениях мэра сибирской столицы.

Стоит отметить, что, по оценке экспертов фонда «Петербургская политика», во время губернаторских выборов в сентябре 2018 году, как минимум в шести из 22 субъектах РФ у провластных кандидатов возможны проблемы с избранием, которые могут сопровождаться протестным обострением на фоне непопулярных решений федеральных властей.

При этом репутацию «самой проблемной» для кандидатов от партии власти имеет Новосибирская область. «Традиционно губернатор не является в регионе доминирующим игроком, мотивация Андрея Травникова для работы в области не предъявлена, «химия» с местными элитами и населением не выработана, а в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения», – отмечалось в докладе фонда.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 14 мая КПРФ назвала своего кандидата на выборы мэра Москвы, им стал малоизвестный экс-депутат Мосгордумы Вадим Кумин.

Политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой назвал это «большим аппаратным успехом мэрии Москвы».

В Подмосковье обсуждается выдвижение от КПРФ главы Луховиц Владимира Барсукова, который работал в правительстве региона при губернаторстве Сергее Шойгу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.18

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