Сенаторы США собираются посетить Россию «для понимания того, что происходит»

Американские сенаторы собираются приехать в Россию. По данным газеты «Коммерсант», визит состоится 30 июня – 5 июля. На поездке настаивает посол США в РФ Джон Хантсман. Отмечается, что он один из немногих в команде президента Дональда Трампа, кто выступает за налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном.

Приезд американской делегации ранее анонсировала The Washington Post. В Россию собираются сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. В настоящее время прорабатываются детали поездки. По словам Хувэна, Хантсман хочет, чтобы сенаторы посетили Москву «для понимания того, что происходит».

Ранее представители Конгресса США планировали приехать в РФ в январе 2018 года. Однако тогда визит пришлось отменить из-за того, что сенатор Джоан Шаин оказалась под ответными санкциями и не смогла получить визу. Вашингтон обвинил Москву в препятствовании улучшению отношений между двумя странами.

В свою очередь в посольстве России в США отметили, что остальные члены делегации визы получили. Более того, российские дипломаты предложили другие пути разрешения ситуации, в том числе достижение соглашения, по которому визы парламентариям будут предоставлены на взаимной основе. Однако эту идею американская сторона отвергла.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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