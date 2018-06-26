Путин обновил корпус полпредов

Президент России Владимир Путин обновил корпус своих полномочных представителей в федеральных округах.

Согласно указам главы государства, опубликованным на сайте Кремля, свои должности потеряли полпреды в Уральском и Северо-Кавказском округах Игорь Холманских и Олег Белавенцев. Пост полпреда в УрФО занял Николай Цуканов, экс-помощник президента, бывший полпред президента в Северо-Западном округе, экс-губернатор Калининиградской области. СКФО возглавил заместитель командира Сил специальных операций Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России Александр Матовников.

В Северо-Западном, Сибирском и Южном округах полпреды сохранили свои посты. Так, представителем президента в СЗФО переназначен Александр Беглов, в СФО – Сергей Меняйло, в ЮФО – Владимир Устинин.

Полпредом в ЦФО назначен Игорь Щеголев, бывший помощник президента по вопросам IT, экс-министр связи. Ранее эту должность занимал Алексей Гордеев, назначенный в мае заместителем главы правительства РФ по сельскому хозяйству.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев был переназначен на посту полпреда в Дальневосточном федеральном округе в мае текущего года, когда формировался новый состав кабмина.

Отметим, что на момент публикации пресс-служба Кремля не сообщила о кадровом решении президента по должности полпреда в Приволжском федеральном круге. С 2012 года этот пост занимает Михаил Бабич.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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