Официально: Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе

Президент России Владимир Путина подписал указ о назначении замминистра науки и высшего образования, бывшего руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова на должность полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Назначение Комарова не стало неожиданностью – ранее СМИ называли его в числе претендентов на эту должность.

Напомним, что Игорь Комаров возглавлял госкорпорацию «Роскосмос» с 2015 года по май 2018 года, когда его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. В июле Комаров получил пост заместителя министра науки и высшего образования.

Прежний полпред президента в ПФО Михаил Бабич 24 августа был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. До назначения Комарова обязанности полпреда исполнял заместитель Бабича Игорь Паньшин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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