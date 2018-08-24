Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы размещены на официальном портале нормативных правовых актов.

Еще одним указом Путин освободил Бабича от прошлой должности – полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. По данным СМИ, исполнять эти обязанности будет заместитель Бабича Игорь Паньшин.

Как сообщается на сайте Кремля, президент также провел рабочую встречу с Бабичем, в ходе которой подчеркнул важность «взаимодействия с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией». По его словам, это «страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические».

«Белоруссия является членом и ОДКБ, и Евразэс. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много», – сообщил Путин.

Как отметил президент, Бабич на новом посту займется не только дипломатической работой, но и «работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель».

В свою очередь Бабич отметил, что ему с коллегами из правительства, администрации президента и с белорусскими партнерами «предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы». Полномочия специального представителя президента РФ по торгово-экономическим отношениям, «безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы», заключил он.

Отметим также, что, по указу Путина, от должности посла РФ в Белоруссии освобожден Александр Суриков, который проработал на этом посту более пяти лет.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.08.18

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