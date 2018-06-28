Кремль и Белый дом объявили дату и место встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом сообщили о дате и месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первые полноформатные переговоры лидеров двух стран пройдут 16 июля в Хельсинки. Таким образом, российский лидер отправится в столицу Финляндии сразу после финала чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве.

Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин и Трамп обсудят «текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня». В сообщении Белого дома, в свою очередь, отмечается, что оба лидера в ходе встречи, помимо отношений между странами, затронут «ряд вопросов национальной безопасности».

Как сообщал «Новый День», договоренность о переговорах была достигнута накануне во время визита в Москву помощника президента США Джона Болтона. Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что лидеры США и России проведут вместе несколько часов тет-а-тет в удобном месте в третьей стране. По его словам, акцент в переговорах будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения. Кроме того, лидеры двух стран, как ожидается, обсудят конфликт на Украине, денуклеаризацию Корейского полуострова, а также ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, из которой Вашингтон вышел в мае в одностороннем порядке. Ушаков допустил, что Путин и Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры Путина и Трампа могут состоятся в Вене, позже пресса назвала местом встречи Хельсинки. Отмечалось, что переговоры пройдут в середине июля. В это время Трамп будет находиться в Европе для участия в саммите НАТО, намеченного на 11-12 июля, и для совершения визита в Великобританию, который запланирован на 13-14 июля.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа прошла на саммите G20 летом прошлого года в немецком Гамбурге и длилась более двух часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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