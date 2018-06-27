Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США согласовали время и место проведения встречи своих лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле. По его словам, точные данные будут объявлены завтра, 28 июня.

Ушаков уточнил, что выбраны комфортные для обеих сторон время и место проведения саммита. Предполагается, что Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию, передает РБК.

На встрече в Кремле Путин и Болтон обсуждали состояние двусторонних отношений, региональную проблематику с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северную Корею и ситуацию в связи с выходом США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном.

По словам Ушакова, тема санкций не затрагивалась. Что касается Украины, то с российской стороны было подчеркнута необходимость выполнения минских договоренностей. Тема возможного вмешательства России в американские выборы также обсуждалась коротко. Российская сторона заверила, что не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутриполитические процессы в США, сказал Ушаков.

По его словам, на саммите планируется принятие декларации, а сама встреча пройдет в «третьей» стране.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной встрече президентов РФ и США в Австрии или в Финляндии в середине июля. В это время Трамп будет находиться в Европе для участия в саммите НАТО (11-12 июля) и для совершения визита в Великобританию, который запланирован на 13-14 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.18

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