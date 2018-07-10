«Люди придут голосовать против»: Кремль забеспокоился о выборах в регионах из-за пенсионной реформы

В администрации президента РФ встревожены влиянием пенсионной реформы на результаты выборов губернаторов и региональных законодательных собраний осенью, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. Отметим, что 9 сентября в 22 субъектах Федерации пройдут прямые выборы губернаторов, жители 16 регионов будут выбирать депутатов заксобраний.

По мнению одного из собеседников издания, планы кабмина повысить пенсионный возраст могут стать поводом для выражения недовольства со стороны населения. «Может включиться сигнальное голосование – люди придут голосовать не за кого-то, а против», – приводит газета мнение неназванного источника.

Другой собеседник полагает, что на результатах выборов скажется совокупность факторов: помимо пенсионной реформы, в числе этих факторов – подорожание бензина, рост НДС, налог на самозанятых. «Если, например, в августе, в разгар уборочной, случится скачок цен на топливо, то история будет совсем неприятная», – указал источник.

По оценкам еще одного близкого к АП источника, пенсионная реформа сильнее ударит по позициям «Единой России» на выборах в заксобрания, а не по губернаторам. Губернаторы, считает он, будут искать способ смягчить повестку. «Когда вы подбираетесь к кошельку и что-то оттуда забираете, не надо забывать туда что-то досыпать», – сказал он, отметив, что в Москве и Подмосковье власти уже ввели бесплатный проезд на электричках для пенсионеров.

Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил региональных законодателей в том, что они «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, пишет газета «Коммерсант». Стоит отметить, что ряд заксобраний предпочли поспешно уйти на каникулы без принятия отзывов. Впрочем, согласно закону, региональные парламентарии не обязаны утверждать отзывы, а Госдума не обязана голосовать за законопроект, следуя рекомендации большинства коллег из регионов. Более того, регламент позволяет думцам рассматривать инициативу вообще без отзывов из регионов.

«Региональные власти просто не готовы ни поддержать эту реформу, ни жестко ей оппонировать, – прокомментировал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. – Поэтому они предпочли уйти от ответа, а заодно и от ответственности, воспользовавшись наступившим сезоном отпусков».

Ранее сообщалось, что Кремль обеспокоен народными волнениями, вызванными предстоящим повышением пенсионного возраста. Издание отмечало, что президентская администрация намерена усилить пиар-сопровождение пенсионной реформы. К решению проблемы негативного информационного фона привлекли пул экспертов и политтехнологов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин следит за общественной реакцией на проект изменения пенсионного законодательства. Ранее он неоднократно указывал, что Кремль в целом и Путин лично не имеют никакого отношения к планам правительства РФ о повышении пенсионного возраста.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – по регионам прокатились протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. В Москве стартовал процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента РФ и премьера начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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