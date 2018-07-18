Кремль рекомендовал депутатам Госдумы при обсуждении пенсионной реформы не критиковать президента РФ. В АП настоятельно советуют ругать саму реформу, а не персоналии, в особенности главу государства, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в КПРФ и в президентской администрации. Что касается премьера Дмитрия Медведева, то установки по нему «не такие жесткие», но его критика нежелательна, добавил он.

Собеседник газеты также отметил, что рекомендации касаются как обсуждения непопулярного законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении 19 июля в Госдуме, так и акций протестов против реформы.

Источник, близкий к Кремлю, подтвердил газете существование договоренностей о «границах дозволенного». По его словам, при обсуждении резонансных тем всегда есть подобные договоренности с политическими силами, приближенными к власти. В нижней палате, указал он, эти «границы» определяет спикер Вячеслав Володин, а «его помощники внимательно следят за исполнением договоренностей». При этом собеседник призвал не считать подобные соглашения «проявлением чьей-то персональной воли».

Между тем официально депутаты отрицают информацию о подобных соглашениях. Источник в Госдуме также отверг их наличие. Депутат от КПРФ Юрий Афонин назвал позицию партии по реформе «очень жесткой», отметив, что информация о договоренностях «похожа на вброс, чтобы вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать». Еще один источник в компартии заявил, что фракция не будет критиковать президента, потому что формально законопроект правительственный. Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что партия будет бороться за интересы избирателей, но критики президента не будет, потому что пенсионная реформа это предмет диалога с главой государства. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев охарактеризовал позицию партии по реформе как «резко отрицательную», но отметил, что речь идет об обсуждении законопроекта, а не «кандидатуры премьера».

Ранее сообщалось, что Кремль посоветовал лояльным власти политикам, экспертам, блогерам и журналистам не употреблять термин «пенсионная реформа», так как такое словосочетание вызывает ассоциации с трудными 1990-ми годами. Чтобы избежать негатива, администрация президента рекомендовала повышение возраста выхода на пенсию преподносить как изменение, преобразование и совершенствование пенсионного законодательства. О неофициальном запрете, введенном еще в июне, в понедельник, 16 июля, сообщал «Дождь» со ссылкой на источник в Госдуме.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ. По данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», рейтинг Владимира Путина с середины июня держится на уровне ниже 50%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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